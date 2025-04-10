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Tunceli'de Nesli Tükenmekte Olan Çeltikçi Kuşları Görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları, sulak arazilerde beslenirken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:53
Tunceli'de Nesli Tükenmekte Olan Çeltikçi Kuşları Görüntülendi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken görüntülendi. Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.

Meraların yeşerdiği ve rengarenk çiçeklerin açtığı ilçe, bugünlerde çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Özellikle, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları, ilçenin Hozat Köprüsü mevkisindeki tarlalarda sürü halinde yiyecek ararken gözlemlendi.

Yöredeki bazı fotoğrafçılar, kuşları gözlemleyerek çekimler yaptı ve bu nadir anları ölümsüzleştirdi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken...

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken görüntülendi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken...

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken görüntülendi.

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