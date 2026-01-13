Tunceli'de Yoğun Kar: 287 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Meteoroloji uyarısı sonrası ekipler yoğun mesai yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tunceli'de etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle toplam 362 köy yolundan 287'si ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz demeden çalışıyor. Ekiplerin müdahaleleri aralıksız sürerken, yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Yerel yetkililer ve karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması için önceliklendirme yaptığı bilgisini paylaştı. Kar yağışının devam etmesi durumunda ek çalışmaların gerekebileceği bildiriliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, sürücüler ve köy sakinlerinin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

