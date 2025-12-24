DOLAR
Tunceli Müzesi'ne Uluslararası Biosphere Sertifikası

Tunceli Müzesi, çevre, kültürel miras ve toplumsal kapsayıcılık çalışmalarıyla Uluslararası Biosphere Sertifikası aldı; önceki Luigi Micheletti başarısı da dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:01
Tunceli Müzesi'ne Uluslararası Biosphere Sertifikası

Tunceli Müzesi'ne Uluslararası Biosphere Sertifikası

Sürdürülebilir müzecilikte yeni bir uluslararası başarı

Tunceli Müzesi, sürdürülebilir müzecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Uluslararası Biosphere Sertifikası ile ödüllendirildi. Müze, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele, kültürel mirasın korunması, toplumsal kapsayıcılık ve erişilebilirlik ile yerel kalkınmaya katkı alanlarındaki projeleriyle uluslararası tanınırlık kazandı.

Bu çerçevede Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Müze Müdürü Kenan Deniz Öncel ve müze personelini makamında kabul etti. Görüşmede müzenin örnek uygulamaları ve bu çalışmaların ulusal ile uluslararası alandaki yansımaları ele alındı.

Vali Aygöl, elde edilen başarıdan dolayı müze personelini tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti ve çalışmalarında başarılarının devamını diledi. Müzenin sürdürülebilirlik ilkelerini kurumsal yapısına entegre etme çabası, bu ödülle bir kez daha tescillenmiş oldu.

Müze, daha önce de Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülleri kapsamında 2023 yılında, 48 ülkenin başvurduğu değerlendirmede Avrupa’nın en iyi müzeleri arasında gösterilerek ikinci seçilmişti. Bu iki önemli başarı, Tunceli Müzesi’nin hem yerel hem de uluslararası düzeyde örnek bir kurum olduğuna işaret ediyor.

