Tunceli'ye Çığ Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli için çığ uyarısında bulundu.

Tunceli’de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir

Yetkili birimlerin bildirdiği uyarı doğrultusunda, bölge halkının ve ilgili kurumların dikkatli olması istendi.

METEOROLOJİDEN UYARI