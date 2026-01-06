Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de yüksek kar örtülü eğimli alanlar için çığ uyarısı yaptı; vatandaşlar ve ilgililer tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:34
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli için çığ uyarısında bulundu.

Tunceli’de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir

Yetkili birimlerin bildirdiği uyarı doğrultusunda, bölge halkının ve ilgili kurumların dikkatli olması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

