Tunus’ta 1950'den Bu Yana En Şiddetli Yağış: 4 Ölü

Monastir’de can kaybı, ülke genelinde kırmızı alarm

Tunus, 1950 yılından bu yana görülen en şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Ülkede kaydedilen yoğun yağış ve sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Can kayıpları, Pazartesi ve Salı günü en şiddetli yağışın kaydedildiği doğu kıyı eyaleti Monastir in Moknine kentinde meydana geldi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin en büyük metropol bölgesi olan Büyük Tunus bölgesi ile Nabeul ve Monastir illeri için uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 'kırmızı alarm' verdi.

Yetkililer, 8 valilikte eğitime ara verildiğini ve ana yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi. Bölge halkına şiddetli yağış ve rüzgara karşı evden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, orduya ülke çapında kurtarma operasyonlarına katılma talimatı verdi. Yetkililer, arama-kurtarma ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

