Türk Kızılayı Muradiye’de 16 Bin Öğrenciye Giyim Desteği (2025)

Türk Kızılayı'nın 'Hediyem Kızılay’dan' programı ile 2025'te Van Muradiye'deki okullara 16 bin giyim desteği sağlandı; 100 öğrenciye online eğitim şifreleri verildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:05
Türk Kızılayı tarafından yürütülen 'Hediyem Kızılay’dan' programı kapsamında, 2025 yılı itibarıyla Van'ın Muradiye ilçesinde Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere toplam 16 bin adet giyim desteği sağlandı.

Ziyaret ve iş birliği

Program çerçevesinde Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alphan ziyaret edilerek eğitime destek çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Ayrıca bir firmanın katkılarıyla 100 öğrenciye online eğitim seti şifreleri teslim edildi.

Yetkililerin açıklamaları

Türk Kızılay Muradiye Sorumlusu Selçuk Yay, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, iyilik ve dayanışma ruhuyla daha fazla çocuğun hayatına dokunmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Yay, desteklerinden dolayı tüm bağışçılara teşekkür etti.

