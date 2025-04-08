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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Sabahçı Kahvesi' Enstalasyonu Devam Ediyor

Adana'da, Ferdi Tayfur'un hayatını yansıtan 'Sabahçı Kahvesi' enstalasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sergileniyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:15
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Sabahçı Kahvesi' Enstalasyonu Devam Ediyor

Adana'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki ilk durağı olan kentte, Adana Müze Kompleksi'nde ziyaretçilere açılan sergide Tayfur'un hayatından kesitler yer alıyor. Sergide; Tayfur'un kıyafetleri, afişler, plaklar ve büstü gibi eserler görülüyor, ayrıca sanatçının seslendirdiği eserler kesintisiz olarak dinleniyor.

Ferdi Tayfur'un sergiye adını veren "Sabahçı Kahvesi" eserinden ilhamla hazırlanan bir canlandırma da sergide yer alıyor. Ziyaretçiler, burada oturup fotoğraf çektirirken, Tayfur'a benzeyen hayranının seslendirdiği eserleri dinleme fırsatı buluyor.

Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, AA muhabirine sergide büyük bir emekle karşılaştığını ifade etti. Duygusal anlar yaşadığını belirten Gözalıcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etmek istiyorum. Çok ince düşünülmüş bir organizasyon. Tüm Ferdi Tayfur hayranları bu sergiyi duygulanarak gezmiştir. İçeri girdiğimde gözlerim dolmadı değil. Özlüyoruz, keşke böyle olmasaydı ama anıları her şekilde yaşayacak," dedi.

Sergiyi ziyarete gelen Mehmet Şerif Talay, Tayfur'un festivalde yad edilmesinin önemine değinerek, "Tayfur Türkiye'nin değerlerinden. Gençliğimde filmlerine de gittim, dinliyorum da. Çok farklı bir sanatçıydı. Askerlik yaptığı zamandaki üniformalı halini en çok beğendim. Tayfur'un bu şekilde yad edilmesi çok güzel," açıklamasında bulundu.

Muğla'dan, festival için gelen Şerife Akyel ise Tayfur'un vefatına duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Gençliğimizden beri severdik. Ölümsüz şarkıları var, bizi çok duygulandırıyor. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Şarkılarıyla bu dünyaya geldiği için minnettarım. Burada kendisi için ayrılan sergiyi çok güzel buldum," ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan merhum Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un...

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan merhum Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi devam ediyor. Ferdi Tayfur'un sergiye adını veren "Sabahçı Kahvesi" eserinden alınan ilhamla, bir canlandırma da burada yapılıyor. Sergiyi ziyaret eden hayranları, bu bölümde oturup fotoğraf çektiriyor, Tayfur'a benzeyen hayranının seslendirdiği eserleri dinliyor.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan merhum Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un...

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan merhum Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi devam ediyor. Ferdi Tayfur'un sergiye adını veren "Sabahçı Kahvesi" eserinden alınan ilhamla, bir canlandırma da burada yapılıyor. Sergiyi ziyaret eden hayranları, bu bölümde oturup fotoğraf çektiriyor, Tayfur'a benzeyen hayranının seslendirdiği eserleri dinliyor.

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