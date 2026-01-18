Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çamlığı'nda Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Yozgat Çamlığı, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü; havadan görüntüler doğa ile kentin bütünleştiği etkileyici manzarayı ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:30
Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çamlığı'nda Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çamlığı'nda Beyaz Örtü

Havadan görüntüler doğa ile kentin iç içe geçtiği manzarayı gösterdi

Yozgat Çamlığı, etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası oluşan manzara, milli parkın doğal dokusunu ve şehirle bütünleşen yapısını net biçimde ortaya koydu.

Çam ağaçlarıyla çevrili milli park alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde, Çamlık Milli Parkı ile Yozgat kent merkezinin iç içe geçtiği, karla kaplı eşsiz sahneler dikkat çekti. Doğal dokusu ve şehirle kurduğu uyum sayesinde alan, kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hatice Kara adlı ziyaretçi, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yozgat Milli Parkımız Çamlık’ta güzel bir kar yağışı oldu. Biz de çaylarımızla bu kar yağışı sonrasındaki manzaranın tadını çıkarmaya geldik. Bu manzaranın güzelliklerini görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz."

Yoğun kar yağışıyla birlikte doğa ve şehir siluetinin birleştiği Çamlık Milli Parkı, kış aylarında da Yozgat’ın önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

