Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çamlığı'nda Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çamlığı'nda Beyaz Örtü

Havadan görüntüler doğa ile kentin iç içe geçtiği manzarayı gösterdi

Yozgat Çamlığı, etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası oluşan manzara, milli parkın doğal dokusunu ve şehirle bütünleşen yapısını net biçimde ortaya koydu.

Çam ağaçlarıyla çevrili milli park alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde, Çamlık Milli Parkı ile Yozgat kent merkezinin iç içe geçtiği, karla kaplı eşsiz sahneler dikkat çekti. Doğal dokusu ve şehirle kurduğu uyum sayesinde alan, kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hatice Kara adlı ziyaretçi, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yozgat Milli Parkımız Çamlık’ta güzel bir kar yağışı oldu. Biz de çaylarımızla bu kar yağışı sonrasındaki manzaranın tadını çıkarmaya geldik. Bu manzaranın güzelliklerini görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz."

Yoğun kar yağışıyla birlikte doğa ve şehir siluetinin birleştiği Çamlık Milli Parkı, kış aylarında da Yozgat’ın önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

