Türkiye’nin İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu Ziyaret Etti

Türkiye’nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Turgay Karakaş, 'Proje Arastası 2025' kapsamında Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret etti ve yaşam öyküsünü paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:06
Türkiye’nin İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu Ziyaret Etti

Türkiye’nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret etti

Gaziantep’teki "Proje Arastası 2025" etkinliği kapsamında gerçekleşen buluşma

Türkiye’nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Turgay Karakaş, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret etti. Karakaş, ziyaretin Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesince düzenlenen "Proje Arastası 2025" etkinliği kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

8 Mart 1977 tarihinde, halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen SP ile doğduğunu aktaran Karakaş, etkinliğe katılmasında Ankara Gaziantepliler Derneği’nin büyük katkısı olduğunu söyledi. Fiziksel engeline rağmen eğitim hayatında ve mesleğinde elde ettiği başarıların kendisine gurur verdiğini ifade etti.

Öğretmen olan babası ve ev hanımı annesinin desteğiyle matematiğe yöneldiğini belirten Karakaş, ortaokuldaki bir Türkçe öğretmeninin kendisini rencide etmesi nedeniyle 1994’teki üniversite sınavında Türkçe sorularını çözmediğini, yalnızca sayısal soruları yanıtlayarak ilk 25’e girdiğini anlattı.

Çocukluk hayalinin uzay alanında eğitim almak olduğunu, o dönemde uzay mühendisliği bölümü olmadığı için tek tercihi olan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne yerleştiğini söyledi. Uzay mühendisliği için gerekli yeterliliği sağlamak amacıyla aynı anda matematik, fizik ve kimya alanında yan dal yaptığını ve mühendislik için gerekli fark derslerini aldığını belirtti.

Mesleki kariyerinde Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)’de görev aldığını hatırlatan Karakaş, "Savunma sanayine yönelik projelerde görev alıyorum. Türkiye’nin uzun menzilli ilk seyir füzesi, SOM füzesinin projesinde çalıştım. Şu anda da SAGE bünyesinde yürütülen bütün projelerde aktif rol alıyorum" dedi.

Devlet okullarında eğitim gördüğünü, lise döneminde uluslararası düzeyde düzenlenen fizik ve matematik olimpiyatlarına katılarak dereceler elde ettiğini aktaran Karakaş, dershane sınavlarında sürekli derece aldığı için aynı anda üç dershaneye farklı dersler almak amacıyla ücretsiz gittiğini vurguladı.

Karakaş, "Matematik benim hayatım. Kendimi en iyi matematikle anlatabiliyorum. Çocukken mahallede çocuklarla tartışıp onlardan dayak yediğimde annem hep ’Sen onları bilginle, matematikle döveceksin’ derdi. Ben de hayatım boyunca kendimi matematiğe verdim" şeklinde konuştu.

"İmkansız diye bir şey yok, sadece biraz zaman alıyor"

Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler hasta değiliz, SP, sarı saç, mavi göz, büyük burun, küçük kulaklı olmak gibi bir farklılık". Ayrıca, "Hiç yürüyemeyen, konuşamayan arkadaşlarımız da var benim gibi kendi kendine yetebilenler de var. Bizim için hiçbir şey kolay olmuyor ama imkansız diye bir şey de yok, sadece biraz zaman alıyor. Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum; zekaya inanmıyorum, başarının temeli çok çalışmaktır. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim, bir çocuğa ailesinin yapabileceği kötülüklerden birisi de zeka düzeyini ölçtürmektir" ifadelerini kullandı.

Konukoğlu'dan övgü: "Çok etkilendim"

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Karakaş’ın konferansta ve ziyaretinde aktardıklarından çok etkilendiğini belirtti. Konukoğlu, Karakaş’ın karşılaştığı zorluklara rağmen ulaştığı başarıyı yaşadıklarıyla anlattığını hatırlatarak, herkesin Turgay Karakaş’ı dinlemesini önerdi.

Ziyarete, Karakaş’ın başdanışmanı Oktay İyisaraç, teknik danışmanı Ethem Bozkurt ve Ankara Gaziantepliler Derneği Başkanı Mehmet Gürpınar da katıldı.

