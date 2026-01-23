Türkiye-Panama Stratejik İş Birliği: Ankara Görüşmesi

Panama Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Karina Cecilia Arias Fonseca de Giannotti ile Satkof-USTKON Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay arasında Ankara'da gerçekleştirilen görüşme, Türkiye ile Panama arasındaki ilişkilerde stratejik iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve sektörel ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi. Başta ticaret, yatırım, sağlık ve sağlık turizmi olmak üzere birçok alanda somut iş birliği imkanları masaya yatırıldı. Ayrıca kurumsal temasların artırılması, özel sektör odaklı B2B iş birliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında karşılıklı güçlü bir irade ortaya kondu.

Stratejik fırsatlar ve karşılıklı tamamlayıcılık

Görüşmede, Panama'nın Orta ve Latin Amerika'daki stratejik konumu ile Türkiye'nin sağlık, üretim ve yatırım alanlarındaki gücünün birbirini tamamlayan bir sinerji oluşturduğu vurgulandı. Bu sinerji üzerinden özellikle bölgesel erişim ve sektör odaklı iş birliklerinin artırılmasına dönük fırsatlar öne çıktı.

Satkof-USTKON'dan değerlendirme

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Panama ile Türkiye arasındaki ilişkiler ticaret, yatırım, sağlık ve sağlık turizmi başta olmak üzere çok boyutlu bir iş birliği potansiyeli taşımaktadır. SATKOF ve USTKON olarak hedefimiz, iki ülke arasında kurumsal, sürdürülebilir ve somut projelere dayalı bir iş birliği zemini oluşturmaktır. Bu temasın, karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışıyla yeni ortaklıkların önünü açacağına inanıyoruz.”

Taraflar, bu irade doğrultusunda ilerleyen dönemde somut proje adımlarıyla iş birliğini pekiştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

TÜRKİYE-PANAMA İLİŞKİLERİNDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI