Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Türkiye Ulusal Ajansı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere ekip arkadaşları aradığını duyurdu. Dün yapılan açıklamada, adayların başvurularını yapabilecekleri online platformun aktif hale geldiği ve başvuru sürecinin başladığı bildirildi. Adayların merak ettiği başvuru koşulları ve başvuru işleminin nasıl gerçekleştirileceği ise duyuruda detaylı olarak yer alıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır:

1 Avukat

1 Mütercim

18 Büro Personeli

3 Sekreter

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7 Genel Hizmet Görevlisi

BAŞVURUDA ARANAN GENEL NİTELİKLER

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen temel niteliklere sahip olmak, b) Sınavın gerçekleştiği yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını henüz tamamlamamış olmak, c) Son başvuru tarihi esas alındığında, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) ilgili puan türleri için belirlenen minimum puanı elde etmiş olmak.

DENETÇİ ADAYLARI

ç) İlan edilen (Tablo-1) bölümleri veya Yüksek Öğretim Kurulu’nca denkliği onaylanan yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarından alınan dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak, d) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor), CCSA (Certified Control Self-Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional) gibi uluslararası geçerli sertifikalardan en az birine sahip olmak, e) Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde YDS’den en az B seviyesi puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerli bir dil belgesine sahip olmak.







UZMAN YARDIMCISI

f) Uzman Yardımcılığı pozisyonu için başvuracak adayların, Tablo-2’de listelenen bölümlerden veya Yüksek Öğretim Kurulu’nca eşdeğerliği onaylanmış herhangi bir yurt içi veya yurt dışı üniversitenin dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. g) Adayların, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde, başvuru tarihinden önceki son beş yıl içinde YDS’den en az B seviyesi puan almış olmaları ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir dil yeterlilik belgesine sahip olmaları beklenmektedir.

MÜTERCİM TERCÜMAN

ı) Mütercim pozisyonuna başvuracak kişilerin, Tablo-4’te yer alan veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun denklik onayını verdiği yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin dört yıllık lisans programlarını tamamlamış olmaları şarttır. i) Adayların, İngilizce dilinde, sınavın yapılacağı tarihten itibaren geriye doğru sayılan 5 yıl içinde YDS’den A seviyesi veya üzeri bir puan elde etmiş olmaları, ya da ÖSYM tarafından bu puanla eşdeğer kabul edilen ve uluslararası alanda tanınan bir dil yeterlilik sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

BÜRO GÖREVLİSİ VE SEKRETERLİK



j) Adayların, ilan edilen Tablo-5 ve Tablo-6’da belirtilmiş olan eğitim düzeylerine uygun mezuniyet belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

k) Adayların en az lise düzeyinde eğitim almış olmaları,



l) Başvuru tarihinin son gününe kadar geçerli, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması,

m) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinde tanımlanan niteliklere sahip olunması,

n) Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle güvenlik görevini yerine getirememe durumunun olmaması,

o) Vardiyalı iş düzenine uyum sağlayabilecek durumda olunması şarttır.

DESTEK PERSONELİ

ö) Adayların lise mezunu olmaları,



p) Temizlik işlerini yerine getiremeyecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması beklenmektedir.