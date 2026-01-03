DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.853.057,38 0,08%

Türlübey'de 'Yaklaştıkça Uzaklaşan' Yön Levhası Köylüyü ve Sürücüleri Şaşırttı

Denizli Buldan Türlübey'de çelişen yön levhaları, mesafe bilgilerini 7 km ve 8 km olarak göstererek sürücüleri şaşırttı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:29
Türlübey'de 'Yaklaştıkça Uzaklaşan' Yön Levhası Köylüyü ve Sürücüleri Şaşırttı

Türlübey Mahallesi'ne yönelik yön levhaları kafa karıştırdı

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyenlerin karşılaştığı yön levhaları, çelişkili mesafe bilgileri nedeniyle hem mahalle sakinlerini hem de yolu kullananları şaşkına çevirdi.

Levhalardaki çelişki sürücüleri yanıltıyor

Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağı'nda bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi’nin 7 kilometre olduğu yazıyor. Ancak aynı güzergâh üzerinde, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın, büyükbaş hayvan çiftliği bölgesindeki bir diğer tabloda Türlübey Mahallesi’nin 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Bu durum, yaklaştıkça mesafenin arttığı izlenimi yaratarak sürücülerde kafa karışıklığı oluşturuyor.

Mahalle sakinleri düzeltilmesini istiyor

Duruma tepki gösteren mahalle sakini Üster Kesentürk, Alacaoğlu kavşağından epey ilerlenmesine rağmen kilometre bilgisinin azalacağı yerde arttığını, bunun düzeltilmesini talep ettiklerini belirtti. Kesentürk, "Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor." dedi.

Aynı vatandaş, ikinci tabelayı gördüklerinde yaşadıkları şaşkınlığı da şöyle anlattı: "2 kilometre daha geldik. 6 kilometre diye yazıyordu ama şuan 8 kilometre yazıyor. Fıkra gibi bir olay".

Mahalle sakinleri yetkililerden yön levhalarındaki hatanın giderilmesini ve doğru mesafe bilgisinin verilmesini talep ediyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNE BAĞLI TÜRLÜBEY MAHALLESİ’NE YAKLAŞILDIKÇA MESAFEYİ AZALTACAĞI YERDE...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNE BAĞLI TÜRLÜBEY MAHALLESİ’NE YAKLAŞILDIKÇA MESAFEYİ AZALTACAĞI YERDE UZAKLAŞTIRAN İYİ AYRI YÖN LEVHASI AKILLARI KARIŞTIRDI. DURUMUN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN MAHALLE SAKİNLERİ; "BU YAPILAN YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ. BİZLER KENDİMİZ BİLİYORUZ AMA BURAYA GELEN YABANCI İNSANLAR ŞAŞIYOR. FIKRA GİBİ BİR OLAY" DEDİ.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNE BAĞLI TÜRLÜBEY MAHALLESİ’NE YAKLAŞILDIKÇA MESAFEYİ AZALTACAĞI YERDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı
2
Adana'da Zirai Don Nöbeti: Kozan'da Sazlı Sözlü Mücadele
3
Gaziantep'te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlandı — ibadete ve ziyarete açıldı
4
Bayburt’ta Dondurucu Soğuk: Termometreler -27°C'yi Gösterdi
5
Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları
6
Diyarbakır’da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı
7
İstanbul'da Lodos: Dev Dalgalar ve Deniz Ulaşımında Aksamalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları