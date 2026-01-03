Türlübey'de 'Yaklaştıkça Uzaklaşan' Yön Levhası Köylüyü ve Sürücüleri Şaşırttı

Türlübey Mahallesi'ne yönelik yön levhaları kafa karıştırdı

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyenlerin karşılaştığı yön levhaları, çelişkili mesafe bilgileri nedeniyle hem mahalle sakinlerini hem de yolu kullananları şaşkına çevirdi.

Levhalardaki çelişki sürücüleri yanıltıyor

Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağı'nda bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi’nin 7 kilometre olduğu yazıyor. Ancak aynı güzergâh üzerinde, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın, büyükbaş hayvan çiftliği bölgesindeki bir diğer tabloda Türlübey Mahallesi’nin 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Bu durum, yaklaştıkça mesafenin arttığı izlenimi yaratarak sürücülerde kafa karışıklığı oluşturuyor.

Mahalle sakinleri düzeltilmesini istiyor

Duruma tepki gösteren mahalle sakini Üster Kesentürk, Alacaoğlu kavşağından epey ilerlenmesine rağmen kilometre bilgisinin azalacağı yerde arttığını, bunun düzeltilmesini talep ettiklerini belirtti. Kesentürk, "Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor." dedi.

Aynı vatandaş, ikinci tabelayı gördüklerinde yaşadıkları şaşkınlığı da şöyle anlattı: "2 kilometre daha geldik. 6 kilometre diye yazıyordu ama şuan 8 kilometre yazıyor. Fıkra gibi bir olay".

Mahalle sakinleri yetkililerden yön levhalarındaki hatanın giderilmesini ve doğru mesafe bilgisinin verilmesini talep ediyor.

