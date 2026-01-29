TUTAP Başkanı Yıldız’dan Hadrianapolis Antik Kenti Vurgusu

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ile TUTAP Karabük İl Başkanı Kerem Demir, Karabük il merkezi ve bazı ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında TUTAP’ın ülke genelinde ve Karabük özelindeki çalışmaları değerlendirildi.

Protokol ziyaretleri ve hediyeler

Program kapsamında ilk olarak göreve yeni başlayan Karabük Valisi Oktay Çağatay ile bir araya gelen Yıldız ve Demir, ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı Hüseyin Baskın ve Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile görüştü. Görüşmelerde karşılıklı istişareler yapılırken, protokole Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçiliği Beratları ile UNESCO unsurlarının yer aldığı 'Dünya Mirası Türkiye' kitabı takdim edildi.

Hadrianapolis Antik Kenti: UNESCO hedefi ve turizme katkı

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Fikret Yıldız, Karabük turizmi için büyük önem taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması hedeflenen Hadrianapolis Antik Kenti’ne dikkat çekti. Yıldız, Hadrianapolis’in hem Türkiye hem de Karabük ve Eskipazar açısından son derece kıymetli bir tarihi miras olduğunu belirterek, UNESCO sürecinin başlamasıyla ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşanacağını ifade etti.

Kazı çalışmalarının devam ettiği ve önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı Hadrianapolis’i yerinde de inceleyen Yıldız, Göbeklitepe, Çatalhöyük, Hierapolis, Efes, Bergama, Laodikeia ve Perge gibi dünya mirası alanlarının ülke tanıtımına ve ekonomisine sağladığı katkının Hadrianapolis için de mümkün olduğunu vurguladı.

TUTAP’tan destek çağrısı

TUTAP olarak talep edilen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Yıldız, yerel yöneticilerin sürece daha fazla hassasiyet göstermesi ve Karabük’ün markalaşması adına daha nitelikli ve somut adımlar atılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

