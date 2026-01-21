Tutdere: Adıyaman’ın 50 Yıllık Su ve Altyapı Sorunlarını Çözeceğiz

20 aylık faaliyetler ve 2026 vizyonu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin 20 aylık faaliyetlerini ve 2026 vizyonunu basınla paylaştı. Tutdere, altyapı çalışmalarının şehrin önceliği olduğunu belirterek, kalıcı çözümlerin üstyapı çalışmalarından önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğrafları masalarda yer aldı. Programa Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Müdürü Haşim Poyraz, cemiyet başkanları ve çok sayıda gazeteci katıldı. Etkinlik, belediyenin 20 aylık faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterimiyle başladı.

Şehirde devam eden kazı çalışmaları ve yol durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, altyapı yetersizliklerinin kapsamına işaret etti. Başkan, bazı mahallelerde yapılan kazılarda 40-50 yıl önce döşenen kanalizasyon borularının yok olduğunu ve bacaların foseptiğe dönüştüğünü gözlemlediklerini anlattı.

Tutdere bu kapsamda şunları söyledi: 'Depremde yıkılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan bu sistemi yenilemeden asfalt serimine başlasak, bu şehrin çocuklarının geleceğine ihanet etmiş oluruz. Önce şehrin altını toparlayacağız, sonra üst yapılara geçeceğiz. Halkımızın yorgunluğunun farkındayız ama doğru olanı yapmak zorundayız.'

Başkan, içme suyu hattında 533 kilometrelik çalışmanın geride kaldığını belirtti ve Adıyaman'ın kalıcı içme suyu çözümünün alternatif kaynaklarla mümkün olacağını vurguladı. Tutdere, bunun yolunun Atatürk Barajından su getirmek olduğunu ifade etti.

Atatürk Barajı konusunun gündemde tutulması konusunda basına da sorumluluk düştüğünü söyleyen Tutdere, 'Belediye olarak yaptığımız çalışmalarla kayıp-kaçak oranını azaltıyoruz ama bu yetmez. Adıyaman’ın 50 yıllık su sorununu çözmek için Atatürk Barajı’ndan su getirilmesi şarttır. Göreve gelir gelmez meclis kararı alıp DSİ ile protokol imzaladık. Proje ihalesi süreci başladı ama yetmez. İnşaat ihalesinin de ivedilikle başlatılması lazım. Bunun için hep beraber bu konuyu sahiplenmeliyiz. Bu memlekete suyu veremezsek hepimiz başarısız oluruz; bu işin siyaseti olmaz' dedi.

Belediyenin mali durumu ve çalışma koşullarına ilişkin de değerlendirme yapan Tutdere, kurumun fiziksel imkânlarının sınırlı olduğuna dikkat çekti. Başkan, Adıyaman Belediyesi'nin binası dahi olmayan, konteynerlerde ve bölük pörçük yapılarda hizmet üretmeye çalışan bir kurum olduğunu belirtti.

'Buna rağmen personelimiz yerinde dönüşüm hususunda Türkiye’de örnek bir çalışma sergiliyor. Hepimiz halkımızla birlikte aynı ağır havayı soluyoruz. Bu zorlu süreçten ancak birbirimize omuz vererek çıkabiliriz,' diyen Tutdere, 2026 yılı için umutlu mesajlar verdi.

Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Zor günler geride kaldı. 2026 yılında; Emlak Konut’un, diğer kurumların ve belediyemizin yatırımlarının gün yüzüne çıkmasıyla Adıyaman’ımız her zamankinden daha güçlü, daha dirençli ve daha güzel bir kent olacak. Katılımcı bir anlayışla, sivil toplum örgütlerini de sürece dahil ederek bu mücadeleyi mutlaka başaracağız.'

