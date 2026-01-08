Tuzla'da Fırtına Alarmı: Sahil Yolu Taştı, Tekneler Dalgalarla Mücadele Etti

İstanbul’da ve Marmara Denizinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Tuzla Sahilinde zor anlara yol açtı. Şiddetli rüzgâr ve yükselen dalgalar sonucu deniz suyu sahil yoluna taştı; kıyıya bağlı tekneler uzun süre dalgalarla mücadele etti.

Balıkçılar ve Vatandaşlar Güçlük Yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından etkisini artıran fırtına, İstanbul’un Anadolu Yakası kıyılarını da etkisi altına aldı. Sahil yolunu kaplayan deniz suyu nedeniyle vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti, kıyıya bağlı balıkçı tekneleri zorlu koşullarla karşılaştı.

Balıkçılar, dalgaların etkisiyle savrulan tekneleri kontrol altında tutmaya çalışırken panik yaşandı; bazıları teknelerinin zarar görmemesi için halatları güçlendirmeye çalıştı. Dalgaların zaman zaman sahil yoluna vurduğu, teknelerin dalgalar arasında sallandığı ve bazı teknelerin kıyı boyunca sürüklenmekten son anda kurtulduğu anlar görüldü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, fırtınanın şiddetini ve sahil şeridindeki zorlukları gözler önüne serdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

ŞİDDETLİ RÜZGARDAN DOLAYI DENİZ SUYU SAHİL YOLUNA TAŞARKEN; KIYIYA BAĞLI TEKNELER UZUN SÜRE DALGALARLA MÜCADELE ETTİ