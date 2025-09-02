Uludağ'da Fotokapana Yansıyan Kızıl Geyik ve Yavrusu

Yaban hayatından dokunaklı anlar

Uludağ'da ormanda yürüyen kızıl geyik ve yavrusu, fotokapanla kayda alındı.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyik ve yavrusunun ağaçların altında yürüdüğü anlar yer aldı.

Görüntü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından paylaşıldı. Yayına eklenen notta şu ifadelere yer verildi: "Doğanın kalbinde bir aile yürüyüşü. Fotokapanımıza yansıyan bu özel kare, bir kızıl geyik annenin yavrusuyla birlikte huzurlu bir şekilde ilerleyişini gösteriyor. Yavrunun benekli kürkü ve annesinin koruyucu varlığı, yaban hayatının en dokunaklı anlarından birine tanıklık etmemizi sağlıyor."