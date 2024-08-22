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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yılki Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:21
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden Ödüller

Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Orhan Kemal Emek Ödülleri Açıklayıcı Bilgiler

Festival çerçevesinde verilecek olan Orhan Kemal Emek Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, ödüller

  • Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz,
  • Oyuncu Güler Ökten,
  • Mazlum Kiper - oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı

üzerine verilecektir. Ödül töreni, 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek etkinlikte gerçekleştirilecek.

Festival, sinema sanatına katkı sağlayan isimleri onurlandırma amacı taşımaktadır. Sinema tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu olay, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı bir araya getirecek.

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