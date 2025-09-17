Uluslararası Altın Koza'da "Gazze, Şimdi!" seçkisi

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Gazze, Şimdi!" seçkisiyle Filistin sineması üç önemli filmle izleyiciyle buluşacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:54
Festival, Filistin gündemine sinemayla dikkat çekiyor

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla düzenleniyor. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sineması bölümünde Filistin gündemine özel bir odak ayrıldı.

Adana'da 22-28 Eylül tarihlerinde organize edilecek festivalde, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla "Gazze, Şimdi!" başlıklı seçki izleyiciyle buluşacak.

Seçkideki filmler

Seçkide, Filistinli yönetmenler Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin "Bir Zamanlar Gazze'de" ve Rashid Masharawinin "Yitik Düşler" filmleri ile İranlı yönetmen Sepideh Farsinin "Yüreğini Eline Al ve Yürü" belgeseli sanatseverlerle buluşturulacak.

Festival, uluslararası programı ve özel seçkileriyle hem bölgesel meseleleri hem de dünya sinemasının çeşitli seslerini salonlara taşıyacak.

