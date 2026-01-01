DOLAR
UMKE Gaziantep'te Araçları Kara Saplanınca Yürüyerek Vakaya Ulaştı

Gaziantep Nizip'te yoğun kar nedeniyle araçları kara saplanan UMKE ekipleri, yürüyerek ulaştıkları vakada ilk müdahaleyi yapıp hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:46
UMKE ekipleri kar nedeniyle araçlarını bırakıp yürüdü, hasta hastaneye kaldırıldı

Olay: Nizip, Söğütlü Mahallesi — Taşbaşı dağlık bölgesi

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi'nde Taşbaşı dağlık bölgesinde rahatsızlanan bir vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yoğun kar yağışı nedeniyle yol alamayınca farklı bir müdahale yöntemi uyguladı.

Araçları kara saplanan ekipler, geriye kalan yolu yürüyerek kat ederek vakaya ulaştı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler, müdahalenin ardından hastayı sedye ile taşıyarak UMKE aracına ulaştırdı.

Hasta, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun kar koşulları altında yürüyerek müdahale eden UMKE ekiplerinin çabası olay yerinde hayat kurtarıcı rol oynadı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

