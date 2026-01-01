UMKE Gaziantep'te Araçları Kara Saplanınca Yürüyerek Vakaya Ulaştı

UMKE ekipleri kar nedeniyle araçlarını bırakıp yürüdü, hasta hastaneye kaldırıldı

Olay: Nizip, Söğütlü Mahallesi — Taşbaşı dağlık bölgesi

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi'nde Taşbaşı dağlık bölgesinde rahatsızlanan bir vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yoğun kar yağışı nedeniyle yol alamayınca farklı bir müdahale yöntemi uyguladı.

Araçları kara saplanan ekipler, geriye kalan yolu yürüyerek kat ederek vakaya ulaştı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler, müdahalenin ardından hastayı sedye ile taşıyarak UMKE aracına ulaştırdı.

Hasta, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun kar koşulları altında yürüyerek müdahale eden UMKE ekiplerinin çabası olay yerinde hayat kurtarıcı rol oynadı.

