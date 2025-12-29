Ümraniye Belediyesi'nden Çevre Dostu Moda Defilesi: Atıklardan Geri Dönüşüm Şıklığı

Ümraniye Belediyesi'nden çevre dostu moda defilesi

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, geri dönüşümün yaratıcı gücünü ve çevre bilincini sahneye taşıdı. Öğrencilerin biriktirdiği malzemeler, renkli ve etkileyici bir defileyle izleyiciyle buluştu.

Tasarımda kullanılan malzemeler ve mesaj

Etkinlikte öğrenciler tarafından biriktirilen atık malzemeler; plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve diğer geri dönüşümlü malzemeler şık kıyafetlere dönüştürüldü. Her tasarım, atığın değerli bir kaynağa dönüşebileceğini gösteren bir sanat eseriydi ve geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak anlattı.

Tematik vurgu ve sürdürülebilirlik

"Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, atıkların doğru şekilde değerlendirilmesinin çevreye katkı sağladığına ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının genç nesillere aşılanmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Etkinlik, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik güçlü bir örnek oluşturdu.

Belediyenin hedefi

Ümraniye Belediyesi, bu tür etkinliklerle çevre dostu yaşamı teşvik etmeye ve gençleri doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğini belirtti. Etkinlik, hem görsel olarak etkileyici hem de eğitici bir deneyim sunarak geri dönüşüm farkındalığını artırdı.

