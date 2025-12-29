DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Ümraniye Belediyesi'nden Çevre Dostu Moda Defilesi: Atıklardan Geri Dönüşüm Şıklığı

Ümraniye Belediyesi, öğrencilerin atıklardan tasarladığı kıyafetlerle çevre dostu moda defilesi düzenledi. Etkinlik 'Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller' temasıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:32
Ümraniye Belediyesi'nden Çevre Dostu Moda Defilesi: Atıklardan Geri Dönüşüm Şıklığı

Ümraniye Belediyesi'nden çevre dostu moda defilesi

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, geri dönüşümün yaratıcı gücünü ve çevre bilincini sahneye taşıdı. Öğrencilerin biriktirdiği malzemeler, renkli ve etkileyici bir defileyle izleyiciyle buluştu.

Tasarımda kullanılan malzemeler ve mesaj

Etkinlikte öğrenciler tarafından biriktirilen atık malzemeler; plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve diğer geri dönüşümlü malzemeler şık kıyafetlere dönüştürüldü. Her tasarım, atığın değerli bir kaynağa dönüşebileceğini gösteren bir sanat eseriydi ve geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak anlattı.

Tematik vurgu ve sürdürülebilirlik

"Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, atıkların doğru şekilde değerlendirilmesinin çevreye katkı sağladığına ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının genç nesillere aşılanmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Etkinlik, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik güçlü bir örnek oluşturdu.

Belediyenin hedefi

Ümraniye Belediyesi, bu tür etkinliklerle çevre dostu yaşamı teşvik etmeye ve gençleri doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğini belirtti. Etkinlik, hem görsel olarak etkileyici hem de eğitici bir deneyim sunarak geri dönüşüm farkındalığını artırdı.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜNÜ...

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SEREN ÖZEL BİR ETKİNLİĞE İMZA ATILDI ÖĞRENCİLERİN BİRİKTİRDİĞİ ATIK MALZEMELERLE TASARLADIKLARI KIYAFETLER, RENKLİ BİR DEFİLEYLE SAHNEYE ÇIKTI.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜNÜ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Yunak’ta Mevsimin İlk Karı: İlçe Beyaza Büründü
7
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı