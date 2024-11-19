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Üniversiteliler, Ana Sınıfı Öğrencilerinin Berelerini Ördü

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, minik yürekleri sevindirmek için 'Önce Kalpler Sonra Bedenler Isınsın' projesini hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:17
Üniversiteliler, Ana Sınıfı Öğrencilerinin Berelerini Ördü

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri, ana sınıfı öğrencilerinin kağıda çizdiği bereleri gerçeğe dönüştürmek için bir araya geldi. Ümit Arslan liderliğindeki gençler, "Önce Kalpler Sonra Bedenler Isınsın" sloganıyla yola çıktıkları "Bir Kitap, Bir Örgü" projesi kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attılar.

Ortahisar ilçesindeki Yeşilova İlkokulu ile işbirliği yaparak miniklerden bere çizmelerini isteyen öğrenciler, boş zamanlarında özveriyle bu bereleri örgü haline getirdiler. Örgü konusunda deneyimli olmayabilen öğretmen adayları, birbirlerine rehberlik ederek kısa sürede atkı ve bere örüp çocuklara hediye ettiler.

Projenin bir parçası olarak düzenlenen kermeste satılan pasta ve kurabiyeler sayesinde elde edilen gelirle çocuklar için hikaye kitapları alındı. Öğretim Görevlisi Ümit Arslan, topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde bu projeyi tasarladıklarını belirtti.

Arslan, "Yeşilova İlkokulu 2 ana sınıfına sahip. Bizim öğrencilerimizin sayısı fazla olunca, çocuklara ulaşabilmek için onları hedef alarak bere ve atkı örmeye başladık," ifadelerini kullandı.

Beceri odaklı bir eğitim modeli ile öğrencilerin gelişimini desteklemenin önemine dikkat çeken Arslan, örgü yapmanın stresi azaltma ve sosyalleşmeye katkı sağlama gibi faydaları olduğunu vurguladı. "Bir Kitap, Bir Örgü" ismiyle projeye bir de okuma boyutu eklediklerini söyledi.

Projede yer alan üniversite öğrencileri, bu çalışmanın kendileri için de eğitici bir süreç olduğunu belirtiyor. Emircan Çaçan, "Çocukları mutlu etmek amacıyla kermes düzenledik ve kitaplar aldık. Herkes boş vakitlerinde atkı veya bere ördü," derken, Bilge Koplu da, projeyi beğendiğini ve teslim anının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Selda Tornak, projeye katıldığında çok mutlu olduğunu belirtirken, Selin Bal, birlikte çalışmanın ve birbirlerine destek olmanın hem çocuklara hem kendilerine mutluluk kattığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencileri, çocukların kağıt üzerine...

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencileri, çocukların kağıt üzerine çizdikleri bereler ile atkıları örerek sahiplerine armağan etti.

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencileri, çocukların kağıt üzerine...

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencileri, çocukların kağıt üzerine çizdikleri bereler ile atkıları örerek sahiplerine armağan etti.

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