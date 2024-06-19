Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

Kafkas Üniversitesi'nin personel kadrosunu genişletme süreci yakında sona eriyor. Önceden yapılan duyuruya göre, üniversite; lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından toplam 26 sözleşmeli personel alacak. Bu alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi altında gerçekleştirilecek ve adaylar için mülakat süreci olmayacak.

Kafkas Üniversitesi'nde Personel Alımı İçin Son Şans!

Kafkas Üniversitesi'nin açık pozisyonlarına başvuruların son gününe yaklaşıldı. İlanın yayınlanmasının ardından başlayan başvuru süreci, şahsen yapılan başvurularla son bulacak. Adayların, belirtilen belgelerle birlikte aşağıdaki adrese başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Süresi: 2 - 15 Haziran 2024

Başvuru Yeri: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, 2. Kat, Merkez/Kars

Ayrıca, lise, ön lisans ve lisans mezunları için aşağıdaki pozisyonlar için kontenjanlar belirlenmiştir:

1 Hemşire

1 Programcı

15 Büro Personeli

5 Sağlık Teknikeri

1 Teknisyen

3 Destek Personeli

Kafkas Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor!

Kafkas Üniversitesi, sözleşmeli pozisyonlar için KPSS puanı esasına göre personel alımı gerçekleştirecek. Adayların, 2022 KPSS'den Lise düzeyi için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden minimum 50 puan almaları şart koşuluyor.

Değerlendirme sürecinde, KPSS puanlarına göre en yüksekten en düüşüğe doğru bir sıralama yapılacak ve bu sıralamaya göre atamalar mülakat gerektirmeden tamamlanacak.

Başvuru Şartları Şöyle Sıralanıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak,

Görevini engelleyebilecek sağlık sorunlarından muaf olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli sonuç almak,

Ceza hükümlülüğü bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ya da emeklilik aylığı almamak.

Pozisyonlara Göre Özel Nitelikler























