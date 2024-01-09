Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Nitelik koduna dikkat

Resmî Gazete ve Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 196 sözleşmeli personel alımı yapılacak ve başvurular 2 Ocak'tan itibaren kabul edilecek. Başvuru sahiplerinin genel koşulların yanı sıra her ünvan için belirlenen özel koşulları da karşılaması gerekmektedir. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ'NE ALIM

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine avukat, spor uzmanı, veteriner hekim, eczacı, fizyoterapist, ebe, hemşire, sağlık teknikeri(anestezi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, dezenfeksiyon, strelizasyon ve antiseptik, ameliyathane hizmetleri, biyomedikal cihaz teknolojisi, diyaliz, elektronörofizyoloji, tıbbi görüntüleme teknikeri, ağız ve diş sağlığı), sağlık teknikeri, laborant, biyolog, diğer sağlık personeli(perfüzyonist,odyolog, dil ve konuşma terapisti, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni), mühendis(bilgisayar, elektrik), teknisyen(elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, inşaat, mobilya ve dekorasyon), büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(aşçı, şoför, hasta bakıcı, temizlik, bahçe bakımı, bakım-onarım) olmak üzere personel alımı olacak. Genel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

T.C. vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar adına askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel koşullar ise şu şekildedir:

2022 senesi KPPS sınavına girmiş olmak.





Başvuru yapan adayların, başvurdukları yeterlilik koduna karşılık gelen gerekli tüm niteliklere sahip olmaları ve bunları belgelemeleri gerekmektedir.

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna DP-06 yeterlilik koduyla başvuran on iki adaydan sadece ortaokul mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Halihazırda üniversiteye devam eden lise mezunlarının başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir SGK'den emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olma.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durum olmaması.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşme kapsamındaki kişilerin üniversitenin belirlediği iş yerinde (tüm üniversite kampüslerinde) çalışmaları gerekmektedir.

17 Nisan 2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik ve Arşiv Araştırmaları Kanunu'na göre atamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması gerekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne personel alım başvuruları 2 Ocak - 16 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında doğrudan Üniversite Personel Daire Başkanlığına adayların kendileri yapmalıdır. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların gerekli diğer belgeleri (eğitim belgesi, KPSS sonuç ve istenilen unvana ait deneyim belgesi, eğitim durumu, kurs belgesi) "http://www.yyu.edu.tr" adresinden bilgisayar üzerinden teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar uygunluk kodunu belirterek yalnızca bir ünvan için başvuruda bulunulabilirler. Birden fazla yeterlilik kodu başlığına başvurursanız her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.