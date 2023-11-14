Üniversiteyi bu yıl kazananlara müjde! Başvuran 7000 TL ödeme alacak: Tek şartı var

Üniversite kazanan öğrencilere müjdeli haber geldi. Başvuruda bulunan herkese 7 bin TL ödeme yapılırken şartlar açıklandı. Başvuru tarihini sakın kaçırmayın...

Üniversiteyi bu yıl kazananlara müjde! Başvuran 7000 TL ödeme alacak: Tek şartı var
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İstanbul Ümraniye Belediyesi, ilk kez üniversiteli olan ve Ümraniye'de yaşayan öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği sunuluyor. Resmi internet sayfası üzerinden 1 Aralık tarihine kadar başvuruların alınacağı duyuruldu. Öğrenci belgesi ile resmi internet sayfası üzerinde bulunan başvuru forumunu dolduracak olan öğrencilerin bilgileri kontrolü sağlandıktan sonra burs sonuçları açıklanacak.

ümraniye belediyesi

Bahsi geçen ödemelerin yalnızca bu sene üniversite kazanan öğrencilere verileceği açıklandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu sene üniversite kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteğini duyurdu. Okula kayıt yaptıran ve Ümraniye de oturan herkes yararlanabilecek. Başvuru formunun kontrolü sonrasında 7 bin TL tutarındaki destek hesaplara aktarılacak. 

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