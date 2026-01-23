Uşak'ta Karla Mücadele: İl Özel İdaresi Kapanan Yolları Açtı

Saha çalışmaları ve önlemler

Uşak İl Özel İdaresi ekipleri, dün yüksek rakımlı bölgeler ve kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından sahada yoğun mesai yürüttü.

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle yol açma çalışmaları gerçekleştirildi. Ulaşımın aksamaması adına tuzlama ve yol güvenliği çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

İl genelinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ekiplerin teyakkuz halinde görev yaptığı bildirildi.

İl Özel İdaresi açıklaması

Uşak İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının planlı şekilde devam ettiği ve vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi için sahada büyük bir özveriyle görev yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlarımızın gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını önemle rica ederiz ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi.

