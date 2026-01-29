Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı — 29-30 Ocak 2026

Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

Uyarının Detayları

Uşak Valiliği tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Ocak 2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’yi kapsayan bölgede güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgar hızının 50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat, yüksek kesimlerde ise 90 km/saat seviyelerine ulaşabileceği bildirildi.

Olası Riskler ve Tedbir Çağrısı

Yetkililer, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Uyarının 29 Ocak 2026 saat 12.00'de başlayıp, 30 Ocak 2026 saat 09.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan duyuruda da il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle benzer risklerin oluşabileceği ifade edilerek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

