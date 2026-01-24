Beyşehir Gölü'nde Buzla İmtihan: Balıkçılar Durdu, Kuşlar Kıyıya İndi

Konya'nın Beyşehir Gölü'nde kalın buz tabakası balıkçılığı durdurdu; tekneler mahsur kaldı, su kuşları kıyılara yöneldi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:24
Konya'nın Beyşehir ilçesinde dondurucu soğuklar, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölünde yaşamı olumsuz etkiledi.

Buz kıyılarda hayatı vurdu

Göl kıyılarının kalın buz tabakası nedeniyle balıkçılar avlanmaya ara verirken, su kuşları yiyecek bulabilmek için kıyı kesimlere yöneldi. Limanlardan açıklara çıkış neredeyse imkansız hale geldi; avcı tekneleri buzlar arasında mahsur kaldı ve gölde alışık olunan motor sesleri yerini sessizliğe bıraktı.

Balıkçıların zorlu mesaisi

Teknelerinin zarar görmemesi için her gün limanlara gelen balıkçılar, sopalarla ve motor gücüyle buz kırma çalışmalarına başladı. Buzların kırılmaması halinde teknelerin ve ağların ciddi zarar görebileceği belirtiliyor.

Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, Ocak ayında buzlanma ve soğuk hava nedeniyle balıkçılığa ara verdiklerini belirterek, "Kıyılar çok kalın buzla kaplı. Yaklaşık 500-600 metre sahil donmuş durumda. Buz hem teknelerimize hem de ağlarımıza zarar veriyor. Birkaç gün daha istirahat edeceğiz" dedi.

Erdoğan, soğuk havada yürüttükleri buz kırma çalışmalarının riskli olduğuna da dikkat çekerek, "Tekne buzun üzerine çıkıp motor gücüyle buzu kırıyor. Buz kırılmazsa tekne kırılır. Çok riskli ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Su kuşları ve yerel gözlemler

Göl yüzeyinin donması, bölgede yaşayan su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Kuşlar, şehir merkezi çevresindeki kıyı kesimlere akın etti; toplu halde hareket eden kuşlar zaman zaman buz üzerinde yürürken, balıkçılların da buzlu alanlarda besin arayışını sürdürdüğü gözlendi.

Beyşehir sakini fotoğraf tutkunu Mustafa Varol ise, göl kıyılarının tamamen buz tuttuğunu belirterek, "Kuşlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bazıları tek başına kalıyor ama onlar için de hayat mücadelesi devam ediyor. Hava çok soğuk, kuru bir ayaz var. Bu durum hem kuşları hem balıkçıları etkiledi" ifadelerini kullandı.

Toplumsal yansıma

Öte yandan, Beyşehir Gölü kıyılarının buzla kaplanması ilçe sakinlerinin de ilgisini çekti. Bazı gençler kıyılarda buz üzerine çıkarak kayak yapmaya çalışırken görüntülendi.

