Düzce’de Cumayeri Karslılar Derneği’nden Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs

Düzce’de Cumayeri Karslılar Derneği’nden Anlamlı "Kaz Gecesi"

Geleneksel ikramlar ve güçlü dayanışma bir arada

Düzce’de düzenlenen "Kaz Gecesi"nde Kars kültürüne özgü ikramlar eşliğinde anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Etkinliği Cumayeri Karslılar Derneği organize etti ve yoğun katılım dikkat çekti.

Gecede, açık artırma usulüyle toplam 10 kaz satışa çıkarıldı. Alınan bilgilere göre, gece boyunca yapılan satışlardan yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildi ve bu tutar Karslı öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Gecenin öne çıkan satışlarından biri olan "altın kaz" ise 300 bin liraya alıcı buldu. Dayanışmanın sınır tanımadığı gecede, Trabzonlular Derneği de açık artırmaya katılarak bir kaz satın aldı ve destek verdi.

Cumayeri Karslılar Derneği Başkanı Tayfun Kotan, gecede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumayeri Karslılar Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kaz gecemize yaklaşık bin 200 kişi katılım sağladı. Kars’ımıza özgü yöresel yemekler ve kaz ikramlarımız oldu. Aynı zamanda açık artırma usulüyle kaz satışı gerçekleştirdik. Buradan elde edeceğimiz gelirlerle Karslı öğrencilerimize burs vereceğiz, ayrıca hasta olan bazı hemşehrilerimize destek olacağız. Bu tür etkinlikleri her yıl düzenleyerek yöre insanımıza katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Katılımcılar ve açık artırmada kaz satın alanlar, hem Kars kültürüne katkıda bulunmaktan hem de öğrencilere destek olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Etkinlik, farklı yöre derneklerinin bir araya gelmesiyle kültürel değerlerin yaşatılması ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi açısından örnek bir organizasyon olarak öne çıktı.

