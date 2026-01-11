Mustafa Atlı: Ortak Akıl ile Kozan’ın Sorunlarını Çözeceğiz

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda ilçedeki yatırım çalışmaları ve sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Atlı, gazetecilerin şehrin dinamiklerini, problemlerini, avantajlarını ve dezavantajlarını yakından bilen kişiler olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonların şehir hakkında fikir alışverişi yapmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

İlçenin tarihi, doğal ve üretim potansiyelinin gün yüzüne çıktığını aktaran Atlı, spora erişim konusuna özellikle dikkat çekti: “Kozan’da spor tesisi, çocukların spora ulaşabilmesiyle ilgili sorunlar hepimizin ortak konusu. Bizim de üzerine parmak bastığımız konular. Ortak akıl ortak ses ile Kozan’ın sorunlarını birlikte çözeceğiz.”

Gençlerin kent yönetimine katılımına ilişkin değerlendirmede bulunan Atlı, gençlik meclisi oluşturulması fikrinin kıymetli ancak çalışılması gereken bir konu olduğunu; gençlerin politize olmaması için bu konunun kent konseyi bünyesinde değerlendirilebileceğini belirtti.

Gazetecilerin şehrin dışarıya bakan yüzü olduğunu yineleyen Atlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığınız haberler nedeniyle hem merkezi hükümet hem de yerel hükümetler anında çözüm üretmeye çalışıyor. Bu, yaptığınız haberlerin olumlu tarafı. Ancak diğer taraftan Adana’da yapılan olumsuz haberler, şehrimizin gastronomi şehri olma yolundaki çabalarını sekteye uğrattı. Şehrin büyümesini istiyorsak sadece bunu dille ikrar etmek yetmiyor. Bunu fikrini de duruş olarak da göstermek gerekiyor.”

Konuşmasının sonunda Atlı, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve katkıları için teşekkür etti.

KOZAN BELEDİYESİ BASIN BULUŞMASI