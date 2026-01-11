MESKİ 2025'te Altyapıyı Güçlendirdi — 2026'da Yatırımlar Büyüyor

MESKİ'nin 2025 Performansı ve 2026 Hedefleri

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde yürüttüğü içme suyu, atıksu ve yağmur suyu çalışmalarını tamamlayarak altyapıyı güçlendirdi. Kurum, 2026'da ise daha büyük yatırımlarla altyapıyı geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

2025'te Gerçekleştirilen Altyapı Çalışmaları

MESKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kuraklığa karşı alternatif sondaj çalışmalarıyla su kaynaklarını çeşitlendiren kurum, suyu akılcı ve verimli yönetme yaklaşımını benimsedi.

Ulaşım ağlarının yenilenmesi kapsamında MESKİ, kent genelinde 140 bin ton bitümlü sıcak asfalt serimi ve 120 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek cadde ve bulvarlarda konforu artırdı.

Yoğun yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hatları, ızgaralar ve menfezlerde düzenli temizlik ve bakım-onarım çalışmaları yürütüldü. Kuruma ait 29 atıksu arıtma tesisinde bir yıl içinde yaklaşık 118 milyon metreküp atıksu arıtılarak doğaya geri kazandırıldı.

Su Tasarrufu ve Halkla İlişkiler

Toplumda su tasarrufu bilincini artırmak için MESKİ, okullarda eğitimler, müze gezileri ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Festival ve etkinliklerde kurulan stantlar aracılığıyla 2025 yılı sonunda yaklaşık 50 bin kişiye ulaşan kurum, ayrıca tasarruf.meski.gov.tr adresiyle vatandaşların su tasarrufu alışkanlıklarını geliştirmesine katkı sundu.

Kalite, Çevre ve Enerji Yönetimi

MESKİ, çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla tesislerinde sıfır atık uygulamalarını hayata geçirdi ve TS EN ISO 9001 Kalite, TS EN ISO 14001 Çevre, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği ile TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri denetimlerinden başarıyla geçti. Kurum ayrıca TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını 3'üncü kez yeniledi.

Yenilenebilir enerji kullanımına önem veren MESKİ, Güneş Enerji Sistemleri (GES) ve biyogazdan ürettiği enerjiyle çevreye katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca vatandaş taleplerine hızlı geri dönüş sağlamak üzere Teksin Çağrı Merkezi üzerinden hizmet verildi.

2026'da Hayata Geçecek Büyük Altyapı Yatırımları

Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yürütülen projede, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) iş birliğiyle sağlanan yaklaşık 84 milyon avro dış kredi ve hibe finansmanıyla 6 atıksu arıtma tesisi ile 4 derin deniz deşarj sistemi inşa edilecek.

2026'da hayata geçirilecek bu projelerle MESKİ, Mersin'in altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına uygun, daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

