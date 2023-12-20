Usta şefler bile böylesini yapamıyor! Pastane usulü Profiterol tarifi damaklarınızı şenlendirecek

Profiterol Nasıl Yapılır?

Profiterol, çikolata sosu ve krema ile doldurulmuş küçük hamur topları olan lezzetli bir tatlıdır. Profiterol yapmak için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz.

Profiterol Hamuru İçin

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr tereyağı veya margarin

3 adet yumurta (yumurtalar küçük ise 4 adet)

Profiterol Kreması İçin

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Profiterolün Üzeri İçin

1 paket hazır çikolata sosu ya da benmari usulü eritilmiş 80 gr bitter çikolata

Profiterol Yapılışı

Öncelikle profiterol hamurunu yapmaya başlayalım. Bir tencereye suyu ve tereyağını koyup kaynatalım. Kaynayan suya unu ekleyip hızlıca karıştıralım. Hamur kıvamına gelene kadar 2-3 dakika pişirelim. Sonra ocaktan alıp 10-15 dakika soğumaya bırakalım. Hamur soğuduktan sonra yumurtaları tek tek kırıp hamura yedirelim. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta, her yumurtayı iyice karıştırmadan diğerini eklememek. Yumurtaları hamura yedirdikten sonra hamurumuz hazır olacak. Hamuru 10 dakika dinlendirelim.

Bir fırın tepsisini yağlayalım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye aralıklı olarak dizelim. Hamurları elinizle şekillendirmeye çalışmayın.Fırını 180 derecede ısıtalım. Şimdi hamurlarımızı fırına verelim. Hamurların üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirelim.

Hamurlar pişerken profiterol kremasını yapalım. Bir tencereye sütü, unu, şekeri ve yumurtayı koyup karıştıralım. Kısık ateşte koyulaşana kadar pişirelim. Kremayı ocaktan almadan önce vanilyayı ekleyip karıştıralım.

Hamurlar ve krema hazır olduğunda profiterolleri dolduralım. Hamurları ikiye keserek ya da bir krema torbası kullanarak içlerine krema sıkarak dolduralım. Doldurduğumuz profiterolleri bir servis tabağına alalım.

Son olarak profiterolün üzerine çikolata sosu dökelim. Hazır çikolata sosunu paketin üzerindeki talimata göre hazırlayalım. Ya da bitter çikolatayı benmari usulü eritelim. Çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaseye koyup kaynayan su dolu bir tencerenin üzerine oturtalım. Çikolata suya değmeyecek şekilde eriyene kadar karıştıralım. Eriyen çikolatayı profiterollerin üzerine gezdirelim.

Profiterolümüz hazır. Afiyet olsun.

Notlar: Benmari usulü çikolata eritmenin püf noktası, çikolatanın suya değmemesi ve çok yüksek ısıda eritilmemesidir. Aksi halde çikolata topaklanabilir veya yanabilir.