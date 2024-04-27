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Usta şeflerden apartmanınızın kapınıza dikecek kurabiye tarifi! 20 dakikada hazır olacak

Herkesin sevdiği pastane lezzetlerinden biri olan üzümlü kurabiye, şimdi evde yapımıyla da dillere destan! Tereyağının zenginliği ve üzümlerin tatlı ekşiliğiyle bu tarif, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:31
Usta şeflerden apartmanınızın kapınıza dikecek kurabiye tarifi! 20 dakikada hazır olacak

Evde pastane lezzetlerini yakalamak isteyenler için, usta şeflerin sırlarını açığa çıkaran bir tarif var: Üzümlü Kurabiye! Tereyağının zenginliği ve üzümlerin tatlı ekşiliğiyle, bu kurabiye çay saatlerinin yıldızı olacak. Üzümlü kurabiyenin pastane usulü nasıl yapıldığını merak edenler için harika bir fırsat! Bu tarifle evinizde kolayca pastane tadında kurabiyeler yapabilirsiniz. Yumuşacık ve lezzetli üzümlü kurabiyelerle misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şımartın. İşte diğer detaylar...

kurabiye tarifi

EVDE PASTANE LEZZETLERİNİ YAKALAMAK İSTEYENLER İÇİN ÜZÜMLÜ KURABİYE TARİFİ

Üzümlü kurabiye, pastanelerin favori lezzetlerinden biri. Artık bu popüler tarifi evinizde deneyerek, pastane kalitesinde tatları yakalayabilirsiniz. Yumuşacık ve lezzetli üzümlü kurabiyeleri evde yapmak isteyenler için harika bir fırsat! Bu basit tarifle, pastane stilindeki kurabiyeler sadece birkaç adım uzağınızda olacak. Hem lezzetli hem de kolay bir tarifle evinizdeki pastane keyfini yaşayın!

Üzümlü Pastane Kurabiyesi için gerekli malzemeler şunlar: 180 gram tereyağı, 1 yumurta, 1 yumurta beyazı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 adet limon kabuğu rendesi, kabartma tozu, vanilya, 300 gram un ve 1 çay bardağı üzüm. Üstünü süslemek için ise 1 yumurta beyazı ve 10 ml ayçiçek yağı kullanılıyor.

Tarif oldukça basit! Öncelikle, tereyağı oda sıcaklığında yumuşayana kadar bekletilir. Sonra, yumurta, yumurta beyazı ve toz şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpılır. Ardından, limon kabuğu rendesi, kabartma tozu ve vanilya eklenir. Daha sonra, un yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur. Son olarak, üzümler de eklenip hamur yoğrulmaya devam edilir.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yuvarlanır ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir. Üzerlerine hafifçe bastırılarak düzlenir. Ayrı bir kapta yumurta beyazı ve ayçiçek yağı çırpılır. Bu karışım, kurabiyelerin üzerine sürülür.

kurabiye

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirilir. Kurabiyeler altın sarısı renk alana kadar pişirilmelidir. Fırından çıkarıldıktan sonra biraz dinlendirilir ve ardından servis edilir. Hazırlanan bu üzümlü pastane kurabiyeleri, misafirlerinize ve sevdiklerinize ikram etmek için harika bir seçenek olacak!

Üzümlü Pastane Kurabiyesi tarifi oldukça basit! İşte adım adım nasıl yapılır:

1. Hamur karıştırma kabında tereyağı, bir bütün yumurta, bir yumurtanın beyazı ve toz şekeri iyice çırpın.

2. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın.

3. Karışıma azar azar un ilave ederek yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üzümleri ekleyip karıştırın.

4. Hamurdan parçalar alarak yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırarak şekil verin.

5. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri pişirme kağıdı serili bir tepsiye dizin.

6. Üzerleri için sıvı yağ ile yumurta sarısını karıştırın ve kurabiyelerin üzerine sürün. Çatalla üzerlerini çizin.

7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

Bu tarifle, pastane lezzetlerini evinizde kolayca yakalayabilirsiniz. Üzüm ve limonun muhteşem uyumuyla hazırlanan bu kurabiyeler, hem göze hem damağa hitap ediyor. Deneyin ve bu eşsiz lezzeti sevdiklerinizle paylaşın!

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