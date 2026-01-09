Ustadan Yozgat Tandır Kebabı Sırrı: Şükrü Alakoç Anlatıyor

62 yıllık usta, sadelik ve et kalitesinin altını çizdi

Kayseri'de 62 yıllık ustalığıyla Yozgat tandır kebabı yapan 74 yaşındaki usta Şükrü Alakoç, tandır kebabının en önemli sırrının et ve sadelik olduğunu söyledi.

Püf noktaları: Alakoç, tandır kebabında koyun etinin hafif yağlı olması gerektiğini; etin 1-2 gün önceden sadece tuzlanarak hazırlandığını ve tuz dışında hiçbir baharat kullanılmadığını ifade etti. Yozgat'a özgü tandır ocağında pişen bu lezzetin bir sanat olduğuna dikkat çekti.

Alakoç şu ifadeleri kullandı: "Bu yemek bizim meşhur tandır kebabımız. Biz eti komple alırız, parçalara böleriz, 1 ve 2 gün önceden tuzlarız. Tuzun harici hiçbir baharat kullanmayız. Çünkü lezzeti sunmak sanattır onu tatmaksa bir zevktir. 62 senedir bu işi yapıyorum, 33 senedir de Kayseri’deyim. 2019 yılında yılın Ahisi seçildim. Etin lezzeli olması için koyun eti olması gerekli, dana eti de güzel olur. Koyun etinin hafif yağlı olması gerekli, yağsız et kesinlikle olmaz. Koyun etinin neresi olursa olsun fark etmez. Biz koyunu komple alırız, parçalara böleriz ve bölmüş olduğumuz 1-2 gün önce sadece tuzlarız başka baharat kullanmayız. Bu ocakta Yozgat’a hastır. Buna tandır kebap denir, Yozgat’ın harici duyduğum kadarıyla Denizli’de yapılıyor. Diğer kebaplar fırın kebaplardır. Lezzeti sunmak sanattır, onu tatması ise bir zevktir"

Not: Alakoç, 2019'da "Yılın Ahisi" seçildiğini belirtti.

(TB-

Ustasından tandır kebabı tarifi iştah kabartıyor