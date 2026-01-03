Uzundere’nin efsane muhtarı Bahri Okumuş hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi yasa boğuldu

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi’nin uzun yıllar muhtarlığını yapan Bahri Okumuş hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavisi devam eden Bahri Okumuş, Uzudere Kötü’nde 30 yıl muhtarlık yaptı.

Gerek muhtarlığı gerekse sonraki yaşamında çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kimlik olarak tanınan Okumuş, tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle dün akşam saatlerinde vefat etti.

Bahri Okumuş’un cenazesinin öğlen namazına müteakip Uzundure Hüseyinciler Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BAHRİ OKUMUŞ