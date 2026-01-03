DOLAR
Uzundere’nin efsane muhtarı Bahri Okumuş hayatını kaybetti

Uzundere Mahallesi’nin uzun yıllar muhtarı Bahri Okumuş hayatını kaybetti. Cenaze öğlen namazını müteakip Uzundure Hüseyinciler Mahallesi’nde defnedilecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 08:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:53
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi yasa boğuldu

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi’nin uzun yıllar muhtarlığını yapan Bahri Okumuş hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavisi devam eden Bahri Okumuş, Uzudere Kötü’nde 30 yıl muhtarlık yaptı.

Gerek muhtarlığı gerekse sonraki yaşamında çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kimlik olarak tanınan Okumuş, tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle dün akşam saatlerinde vefat etti.

Bahri Okumuş’un cenazesinin öğlen namazına müteakip Uzundure Hüseyinciler Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

