Uzungöl'de Kar 1 Metreyi Aştı — Kış Festivali Hazırlıkları Sürüyor

Trabzon'un Uzungöl'ünde kar kalınlığı birçok noktada 1 metreyi aştı. Ekipler kar temizliğine devam ediyor; 23-25 Ocak'ta ilk Uzungöl Kış Festivali düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:57
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Zaman zaman tipi şeklinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı Uzungöl’ün birçok noktasında 1 metreyi aştı. Uzungöl ise tamamen dondu.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri başta olmak üzere çok sayıda iş makinesi bölgede kar temizleme çalışması yürütürken, ekipler özellikle göl çevresindeki yürüyüş alanları ve turistik işletmelerin çevresini kardan temizlemek için yoğun çaba harcıyor. Çalışmalara işletme sahipleri de destek verirken, yoğun kar yağışının sömestr tatiline denk gelmesi bölge turizmine de olumlu yansıdı.

Festival hazırlıkları yoğun kar altında sürüyor

Öte yandan 23-25 Ocak tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali öncesi bölgede hummalı bir hazırlık yürütülüyor. Festival hazırlıklarını yerinde inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, yoğun kar yağışı ile birlikte Uzungöl’de olağanüstü bir manzara oluştuğunu söyledi. Selim "Böyle bir karı hiçbir yerde bulamazsınız. Şu anda burada inanılmaz bir görüntü var. Bu yüzden bütün Türkiye’yi 23-25 Ocak’ta Uzungöl’e bekliyoruz" dedi.

Uzungöl Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan ise yağışın kendileri için sürpriz olduğunu ifade ederek "Festival için böyle yoğun bir kar açıkçası beklemiyorduk. Sürpriz oldu bizim için. Ekipler burada karı temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor" diye konuştu.

Uzungöl Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise bölgede son yılların en etkili yağışının görüldüğünü ifade ederek "Son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor diyebiliriz. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Önümüzdeki günlerde yağış devam edecek gibi görünüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere burada yoğun şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

Uzungöl Mahalle Muhtarı Selman Dilek ise "Son iki gündür yağan yoğun karla beraber yükseklik 1 metreyi aştı. Şu anda birçok iş makinesi ile birlikte yollar açtık" ifadelerini kullandı.

