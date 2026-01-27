Vadi Doğa Sporları Kulübü Hayal Dağı'na 3. Kez Zirve Tırmanışı

Vadi Doğa Sporları Kulübü, Van'ın Özalp ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na üçüncü kez tırmandı; 20 dağcı, rehber Ergin Yıldırımçakar eşliğinde zirveye ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:49
Vadi Doğa Sporları Kulübü Hayal Dağı'na 3. Kez Zirve Tırmanışı

Vadi Doğa Sporları Kulübü Hayal Dağı'na 3. Kez Zirve Tırmanışı

Özalp'te zorlu hava koşullarına rağmen 20 dağcı zirveye ulaştı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van’ın Özalp ilçesinde bulunan Hayal Dağı'na üçüncü kez tırmanış gerçekleştirdi.

Van Gölü Havzası’nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 20 dağcı Şemsettin Mahallesi'nde bir araya geldi. Özalplı gezgin ve dağcı Ergin Yıldırımçakar rehberliğinde başlayan tırmanış, yaklaşık 4 saat sürdü.

Grup, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'nın zirvesine ulaştı. Aşırı rüzgâr ve düşük sıcaklığa rağmen tırmanış başarıyla tamamlandı; dağcılar zirvede fotoğraf çekip aynı rotadan indik.

Vadi Doğa Sporları Kulübü sorumlusu Eşref Güçlü etkinlikle ilgili olarak, "Hayal Dağı, Van Gölü Havzası’nda bulunan bütün zirveleri görme imkanı sağlıyor. Bugün hava çok sisli ve soğuktu. Soğuk ve fırtınalı bir havada zirve yaptık. Zirveye Vadi Doğa Sporlar Kulübü olarak üçüncü kez tırmanış gerçekleştirdik" dedi.

VADİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ÜYELERİ, VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE BULUNAN HAYAL DAĞI’NA ÜÇÜNCÜ KEZ...

VADİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ÜYELERİ, VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE BULUNAN HAYAL DAĞI’NA ÜÇÜNCÜ KEZ TIRMANIŞ YAPTI.

VADİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ÜYELERİ, VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE BULUNAN HAYAL DAĞI’NA ÜÇÜNCÜ KEZ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
2
Çine Sulaması'nda Son Etap: 69 bin 800 Dekar Modern Sulamaya Kavuşacak
3
Meteorolojiden Kritik Uyarı: Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi
4
Antalya'da Fırtına: Halı Saha Çatısı Çöktü, Futbolcular Kaçtı
5
Sibirya’dan Gelen Yeşilbaşlı Ördekler Çoruh Nehri’ni Mesken Tuttu
6
BEUN İİBF 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Dilimli Barajı Kısmen Dondu — Yüksekova'da Kış Sert Geçiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları