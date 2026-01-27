Vadi Doğa Sporları Kulübü Hayal Dağı'na 3. Kez Zirve Tırmanışı

Özalp'te zorlu hava koşullarına rağmen 20 dağcı zirveye ulaştı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van’ın Özalp ilçesinde bulunan Hayal Dağı'na üçüncü kez tırmanış gerçekleştirdi.

Van Gölü Havzası’nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 20 dağcı Şemsettin Mahallesi'nde bir araya geldi. Özalplı gezgin ve dağcı Ergin Yıldırımçakar rehberliğinde başlayan tırmanış, yaklaşık 4 saat sürdü.

Grup, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'nın zirvesine ulaştı. Aşırı rüzgâr ve düşük sıcaklığa rağmen tırmanış başarıyla tamamlandı; dağcılar zirvede fotoğraf çekip aynı rotadan indik.

Vadi Doğa Sporları Kulübü sorumlusu Eşref Güçlü etkinlikle ilgili olarak, "Hayal Dağı, Van Gölü Havzası’nda bulunan bütün zirveleri görme imkanı sağlıyor. Bugün hava çok sisli ve soğuktu. Soğuk ve fırtınalı bir havada zirve yaptık. Zirveye Vadi Doğa Sporlar Kulübü olarak üçüncü kez tırmanış gerçekleştirdik" dedi.

