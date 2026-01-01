Vali Aksoy'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yılbaşı Ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı gecesi görevinin başında bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret ve değerlendirmeler

Vali Aksoy, merkezdeki gelen ihbarlar, yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında çalışanlardan bilgi aldı. 112 personelinin güvenlik güçlerimizin ve görevi başındaki tüm kamu çalışanlarının yeni yılını kutlayan Aksoy, özverili ve fedakar çalışmaları için teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını sağlamak adına gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyorsunuz. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum"

Eşlik eden yetkililer

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz Vali Aksoy'a eşlik etti.

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ ZİYARET EDEREK GÖREVİ BAŞINDAKİ PERSONELİN YENİ YILINI KUTLADI.