Vali Aksoy'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yılbaşı Ziyareti — Eskişehir

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşında 112 Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret edip yeni yıllarını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:38
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı gecesi görevinin başında bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret ve değerlendirmeler

Vali Aksoy, merkezdeki gelen ihbarlar, yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında çalışanlardan bilgi aldı. 112 personelinin güvenlik güçlerimizin ve görevi başındaki tüm kamu çalışanlarının yeni yılını kutlayan Aksoy, özverili ve fedakar çalışmaları için teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını sağlamak adına gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyorsunuz. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum"

Eşlik eden yetkililer

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz Vali Aksoy'a eşlik etti.

