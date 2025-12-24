DOLAR
Vali Çiftçi, Özel Eğitim Okulu Davetini Yerine Getirdi

Vali Mustafa Çiftçi, Dünya Engelliler Günü kapsamında Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun davetini kabul ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:24
Dünya Engelliler Günü kapsamında ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, daha önce kendisini okullarına davet eden Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine verdiği sözü yerine getirdi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında, Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etmiş ve okullarına davet etmişlerdi. Vali Çiftçi de öğrencilerin daveti üzerine okulu ziyaret ederek onlarla bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Çiftçi, okul idarecilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Özel gereksinimli öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya, onların hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yer almalarını desteklemeye devam ediyoruz" denildi.

