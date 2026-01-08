Vali Faik Oktay Sözer Söğüt’te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'te çarşı esnafı ve vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi; Kaymakam Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:17
Vali Faik Oktay Sözer Söğüt’te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Vali Faik Oktay Sözer Söğüt’te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Çarşı gezisi, taleplerin dinlenmesi ve yerel ticaret vurgusu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe ziyaretleri kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede çarşı ve iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretler sırasında vatandaşların görüş, talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Sözer, esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dikkat çekerek, yerel ticaretin güçlenmesinin ilçe yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde Vali Sözer’e Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

Vali Sözer açıklamasında, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla birebir temas halinde olmak, hizmetlerimizin sahadaki karşılığını görmek açısından büyük önem taşıyor. Devlet olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız" dedi.

VALİ SÖZER, SÖĞÜT’TE ESNAF VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ SÖZER, SÖĞÜT’TE ESNAF VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ SÖZER, SÖĞÜT’TE ESNAF VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de yaban domuzu sürüsü yol geçişi cep telefonuyla kaydedildi
2
Elazığ'da Kadın Kooperatifleri Güçlendiriliyor: 2026 İş Planı Hazır
3
İzmir’de kritik uyarı: Deniz suyu 50-60 yılda Basmane’ye ulaşabilir
4
Başkan Tanju Özcan Kâbe’de Bolu İçin Kar Duası Yaptı: "Dualarım Kabul Oldu"
5
Eskişehir'de Asker Mehmetcan Aytekin Annesini Sürpriz Ziyarette Duygulandırdı
6
Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi Hizmete Açıldı
7
Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Atmalı Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları