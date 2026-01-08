Vali Faik Oktay Sözer Söğüt’te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Çarşı gezisi, taleplerin dinlenmesi ve yerel ticaret vurgusu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe ziyaretleri kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede çarşı ve iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretler sırasında vatandaşların görüş, talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Sözer, esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dikkat çekerek, yerel ticaretin güçlenmesinin ilçe yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde Vali Sözer’e Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

Vali Sözer açıklamasında, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla birebir temas halinde olmak, hizmetlerimizin sahadaki karşılığını görmek açısından büyük önem taşıyor. Devlet olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız" dedi.

