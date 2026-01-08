Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na veda ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:24
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na veda ziyareti

Eskişehir Valisi Aksoy, yeni görevi öncesi komutanlarla vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehirdeki veda programı kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Vali Aksoy, veda turları çerçevesinde Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve beraberindeki komutanlarla bir araya geldi.

Görev süresi boyunca yürütülen uyumlu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Aksoy, komutanlarla bir süre görüşerek vedalaştı. Ziyaretin sonunda Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve komutanlar, Vali Hüseyin Aksoy'a yeni görevinde başarı dileklerini sundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, ŞEHİRDEKİ VEDA PROGRAMI KAPSAMINDA MUHARİP HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi
2
Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi
3
Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
5
Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
7
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları