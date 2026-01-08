Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na veda ziyareti

Eskişehir Valisi Aksoy, yeni görevi öncesi komutanlarla vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehirdeki veda programı kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Vali Aksoy, veda turları çerçevesinde Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve beraberindeki komutanlarla bir araya geldi.

Görev süresi boyunca yürütülen uyumlu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Aksoy, komutanlarla bir süre görüşerek vedalaştı. Ziyaretin sonunda Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve komutanlar, Vali Hüseyin Aksoy'a yeni görevinde başarı dileklerini sundu.

