Vali Kızılkaya: Jandarmamız Siirt'in Huzuru İçin Gece Gündüz Görevde

"Jandarmamız, Siirt’imizin huzuru için gece gündüz görev yaparak önemli başarılara imza atıyor" dedi Vali Kemal Kızılkaya.

Brifing ve değerlendirme

Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen’den kapsamlı bir brifing aldı.

Kızılkaya, jandarma teşkilatının Siirt’in huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını belirterek; terörle mücadeleden asayiş ve organize suçlarla mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden trafik güvenliğine kadar her alanda yürütülen kararlı ve başarılı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Vali Kızılkaya, suç ve suçlularla mücadelede emniyet teşkilatı ve tüm güvenlik birimleriyle tam bir eş güdüm içinde hareket edilmesinin elde edilen başarıların temel unsuru olduğunu vurguladı.

Kızılkaya, İl Jandarma Komutanlığı’nın 2025 yılında elde ettiği başarıların aynı inanç, azim ve kararlılıkla 2026 yılında da artarak devam edeceğine inandığını dile getirerek, başta İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen olmak üzere tüm kahraman jandarma personelini tebrik etti.

Dua programı ve teşekkür

Ziyaret kapsamında jandarmaların selameti adına düzenlenen dua programına da katılan Vali Kızılkaya, jandarma personelinin her görevde yüksek disiplin anlayışı, sarsılmaz kararlılık ve üstün cesaret sergilediğini belirtti. Jandarma teşkilatının devletin bekası ile milletin huzur ve güvenliği için ortaya koyduğu fedakâr ve özverili hizmetlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade ederek, kahraman jandarma personeline teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Komutan Özmen'in değerlendirmesi

Tuğgeneral Uğur Özmen, jandarma teşkilatının kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emniyet teşkilatı ve tüm güvenlik birimleriyle güçlü bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde görev yaptığını; suç ve suçlularla mücadelede yıl boyunca önemli başarılara imza atıldığını ifade etti.

