Vali Mehmet Makas'tan Şehit Polis Turgut Külünk'ün Ailesine İlk Ziyaret

Düzce Valisi Mehmet Makas, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini 29 Aralık 2025'te DEAŞ ile çatışmada şehit olan polis Turgut Külünk'ün ailesine yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:34
Düzce Valisi Makas, eşiyle Yalova'daki aileyi ziyaret etti

Düzce (İHA) – Vali Mehmet Makas, göreve başladığı haftanın ilk gününde ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Eşi Elif Makas ile birlikte, 29 Aralık 2025 tarihinde, Yalova'da DEAŞ terör örgütü ile yaşanan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün ailesinin yanına gitti.

Akçakoca İlçesi Yalı Mahallesi'ndeki evlerinde şehit babası Aydın Külünk ve anne Kevser Külünk'ü ziyaret eden heyet, aileyle bir süre sohbet edip dualar okudu.

