Vali Mehmet Makas'tan Şehit Polis Turgut Külünk'ün Ailesine İlk Ziyaret

Düzce Valisi Makas, eşiyle Yalova'daki aileyi ziyaret etti

Düzce (İHA) – Vali Mehmet Makas, göreve başladığı haftanın ilk gününde ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Eşi Elif Makas ile birlikte, 29 Aralık 2025 tarihinde, Yalova'da DEAŞ terör örgütü ile yaşanan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün ailesinin yanına gitti.

Akçakoca İlçesi Yalı Mahallesi'ndeki evlerinde şehit babası Aydın Külünk ve anne Kevser Külünk'ü ziyaret eden heyet, aileyle bir süre sohbet edip dualar okudu.

DÜZCE’DE GÖREVİNE BAŞLAYAN VALİ MEHMET MAKAS, İLK ZİYARETİNİ YALOVA’DA, DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE YAŞANA ÇALIŞMADA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU TURGUT KÜLÜNK’ÜN AİLESİNE GERÇEKLEŞTİRDİ.