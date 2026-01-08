Vali Selçuk Aslan’dan İl Genel Meclisi’ne Veda Ziyareti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanmasının ardından İl Genel Meclisi üyeleriyle vedalaştı; teşekkür ve hediye takdimi ile program sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:27
Vali Selçuk Aslan’dan İl Genel Meclisi’ne Veda Ziyareti

Vali Selçuk Aslan’dan İl Genel Meclisi’ne Veda Ziyareti

Düzce İl Özel İdaresi'nde gerçekleşen ziyaret

DÜZCE (İHA) – Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Düzce Valisi Selçuk Aslan, veda ziyaretleri kapsamında İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Düzce İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Vali Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Görev süresi boyunca İl Genel Meclisi ile tam bir uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Aslan, çalışmalardan dolayı teşekkür ederek meclis üyeleriyle vedalaştı.

Ziyarette konuşan İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Vali Selçuk Aslan’a kente sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Koç, "Vali Selçuk Aslan ile ilimizin gelişimi adına uyumlu ve verimli bir çalışma süreci yürüttük. Düzce’mize sunduğu katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Programın sonunda İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç tarafından Vali Selçuk Aslan'a kente hizmetlerinin anısına hediye takdim edildi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

SON YAYIMLANAN VALİLER KARARNAMESİ İLE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN DÜZCE VALİSİ SELÇUK...

SON YAYIMLANAN VALİLER KARARNAMESİ İLE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, VEDA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

SON YAYIMLANAN VALİLER KARARNAMESİ İLE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN DÜZCE VALİSİ SELÇUK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı
2
Prof. Dr. Serkan Güğercin, Karabük Lisesine Döndü: SIAM Fellow 2025'ten Kariyer Dersi
3
Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik
4
Edremit'te Lodos Altınkum Sahilini Deniz Köpüğüyle Beyaza Bürüdü
5
Zonguldak’ta 2026 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı — Yatırımlarda Son Durum
6
Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları