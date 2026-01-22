Vali Sözer Bayırköy Belediyesinde İncelemelerde Bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bayırköy Belediyesi'nde Başkan Aykut Dilsiz ile yürütülen çalışmalar, projeler ve yerel yönetimler koordinasyonunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:13
Vali Sözer Bayırköy Belediyesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Sözer Bayırköy Belediyesinde İncelemelerde Bulundu

Bayırköy'de projeler ve yerel yönetim iş birliği değerlendirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik’in Bayırköy ilçesindeki Bayırköy Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'den yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, Bayırköy’ün gelişimine katkı sunacak projelerin önemine dikkat çekti ve belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ziyaret sırasında yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliği ve uyumun şehirlerin kalkınmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Program, karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yerel yönetimlerimizle koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

VALİ SÖZER, BAYIRKÖY BELEDİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ SÖZER, BAYIRKÖY BELEDİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ SÖZER, BAYIRKÖY BELEDİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tatvan'da Onlarca Domuz Karlar Arasında Görüntülendi
2
Bilecik’te 2025 Kaza Denetim ve Analiz Toplantısı
3
Ardahan'da Sibirya Soğukları: Göle'de -30,9°C, Araçlar Dondu
4
Mersin Güneş Enerjisiyle Isınıyor: Çatılarda Yaygın Su Isıtma
5
Depremzede Gençler Süper Lig'de Moral Buldu: Beşiktaş-Kayserispor Maçı
6
Çermik Belediyesi Araç Filosunu Genişletti: Soğutucu Et Nakil Aracı Hizmete Girdi
7
Erzurum'da Kar Kalınlığı 3 Metreye Ulaştı — Köy Yolu 8 Saatte Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları