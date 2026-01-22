Vali Sözer Bayırköy Belediyesinde İncelemelerde Bulundu

Bayırköy'de projeler ve yerel yönetim iş birliği değerlendirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik’in Bayırköy ilçesindeki Bayırköy Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'den yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, Bayırköy’ün gelişimine katkı sunacak projelerin önemine dikkat çekti ve belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ziyaret sırasında yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliği ve uyumun şehirlerin kalkınmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Program, karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yerel yönetimlerimizle koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

