Vali Sözer Gölpazarı'nda Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Devletin vefa mesajı ve aileyle görüşme

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Sözer, 9 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Nesrin Ay'ın ailesiyle bir araya geldi. Aile bireyleriyle bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Vali Sözer'e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç de eşlik etti.

"Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin hafızasında daima canlı tutuluyor. Devletimizin şehit ailelerine yönelik vefa ve ilgisi her zaman sürecek. Şehit ailelerimiz milletimizin en kıymetli emanetleri. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, vatandaşımızın yanında olmaya ve gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

