Vali Sözer Gölpazarı'nda Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Faik Oktay Sözer, Gölpazarı'nda 9 Kasım 1992'de şehit olan Nesrin Ay'ın ailesini ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:29
Vali Sözer Gölpazarı'nda Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Sözer Gölpazarı'nda Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Devletin vefa mesajı ve aileyle görüşme

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Sözer, 9 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Nesrin Ay'ın ailesiyle bir araya geldi. Aile bireyleriyle bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Vali Sözer'e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç de eşlik etti.

"Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin hafızasında daima canlı tutuluyor. Devletimizin şehit ailelerine yönelik vefa ve ilgisi her zaman sürecek. Şehit ailelerimiz milletimizin en kıymetli emanetleri. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, vatandaşımızın yanında olmaya ve gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

VALİ SÖZER GÖLPAZARI’NDA ŞEHİT AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ SÖZER GÖLPAZARI’NDA ŞEHİT AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ SÖZER GÖLPAZARI’NDA ŞEHİT AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Heyelan Alarmı: İl Özel İdaresi Köy Yollarında Müdahale
2
Fatih Sahilinde Şiddetli Lodos: Vatandaşlar Fotoğraf Yarışında
3
Ordu Kumru'da Fırtına: Çatı Uçtu, Ağaç Devrildi
4
Karabük Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı
5
Ağrı Patnos'ta Dondurucu Soğuk: Sütlüpınar Deresi Buz Tuttu
6
Rektör Özölçer’den İçişleri Bakanı Başdanışmanı Yolcu’ya Ziyaret
7
Diyadin'de Sokak Hayvanlarına Kardan Barınak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları