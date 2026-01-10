Vali Tahir Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü Mesajı

Vali Tahir Şahin'den 10 Ocak Mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajlarda her iki mesleğin toplum ve devlet için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çalışan Gazeteciler Günü

Vali Şahin, gazeteciliği çağın en dinamik ve müstesna mesleklerinden biri olarak nitelendirerek, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gazetecilerin kamuoyunun sesi ve vicdanı olduğunu belirten Şahin, basın mensuplarının zor koşullar altında büyük bir özveriyle görev yaptığını kaydetti.

Şahin mesajında, gazetecilerin tarafsızlık, doğruluk, objektiflik ve kişilik haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ulaşmasını sağladığını belirterek, bu hizmetin önemli bir kamu görevi olduğunu ifade etti. Şehrin sorunlarına dikkat çeken ve çözümüne katkı sunan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarı diledi.

İdareciler Günü

10 Ocak İdareciler Günü mesajında Vali Şahin, Mülki İdare Amirliğinin devlet geleneğinin en köklü ve önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Mülki idare amirlerinin görev yaptıkları her yerde büyük bir özveriyle çalıştığını, devletin otoritesiyle birlikte şefkatini de temsil ettiklerini vurguladı.

Şahin, mülki idare amirlerinin vatandaşların sorun, istek ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm ürettiklerini; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli roller üstlendiklerini ve demokrasinin yerleşmesine katkı sunduklarını kaydetti.

Vali Şahin, başta valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar olmak üzere tüm mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı; görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden idarecilere Allah’tan rahmet, görevdeki idarecilere ise başarı ve kolaylıklar diledi.

FOTOĞRAF KİLİS VALİLİĞİNDEN ALINDI VALİ TAHİR ŞAHİN’DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ VE İDARECİLER GÜNÜ MESAJI