Vali Taşolar'dan çağrı: Çiçek yerine fidan bağışı

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, tebriklerde çiçek yerine Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla fidan bağışı yapılmasını istedi; IBAN ve bir fidan bedeli 70 TL olarak paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:09
M. Fırat Taşolar teşekkür edip tebriklerde çiçek yerine fidan bağışı talep etti

Iğdır Valiliği görevine atanan M. Fırat Taşolar, tebrik ve iyi dilekler için gösterilen ilgiye teşekkür ederek anlamlı bir çağrıda bulundu. Taşolar, tebrik ziyaretlerinde çiçek, çelenk ya da benzeri hediyeler yerine, bu niyetlerin fidan bağışına dönüştürülmesini rica etti.

Vali Taşolar yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Iğdır Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ziyaretlerinizde çiçek, çelenk ya da benzeri hediyeler getirmemenizi özellikle rica ediyorum. Dileyen hemşehrilerimin, bu güzel niyetlerini Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla fidan bağışına dönüştürmeleri ve Iğdır’ımızın geleceğine nefes olmaları bizleri ayrıca memnun edecektir. İnanıyorum ki bugün dikilen her fidan; yarın Yeşil Iğdır adına atılmış kalıcı bir adım, çocuklarımıza bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olacaktır. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Vali Taşolar ayrıca bağış için hesap bilgilerini paylaştı. Bağış yapmak isteyenler aşağıdaki bilgileri kullanabilecek:

Hesap Adı: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe

IBAN: TR37 0001 0001 1247 0215 3350 01

Açıklama: Iğdır Fidan Bağışı

Bir fidan bedeli 70 TL’dir.

Taşolar'ın çağrısı, resmi tebriklerin çevresel ve kalıcı bir katkıya dönüştürülmesini hedefliyor. Yetkililer, bağışların Iğdır'ın yeşil alanlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

