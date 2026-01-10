Van Başkale'de bin 510 adet kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma operasyonu Çamlık mevkiinde gerçekleşti

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyeti sonucunda, bin 510 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonun Çamlık mevkiinde icra edildiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.

