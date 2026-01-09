Van-Bitlis Karayolu'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Van-Bitlis Karayolu'nda Kar Yağışı Trafiği Etkiliyor

Van-Bitlis karayolunda etkili olan kar yağışı, bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Tipi

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Bitlis kara yolu başta olmak üzere bölgede trafiğin aksamasına neden oluyor. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü ve yol koşullarının kötüleştiği alanlarda dikkatli seyretmeli.

Yetkililerden Uyarılar

Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor; sürücüler alternatif güzergahlar ve güncel yol durumuna ilişkin duyuruları takip etmeli.

