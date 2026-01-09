Van-Bitlis Karayolunda Yoğun Kar Trafiği Aksatıyor

Van-Bitlis karayolunda etkili olan yoğun kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde trafiği aksatıyor; yetkililer sürücüleri kış lastiği, zincir ve hız/u takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Doğu Anadolu'da ulaşımda zorluk

Van-Bitlis karayolunda etkili olan kar yağışı, trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Bitlis karayolu başta olmak üzere bölgede trafiğin aksamasına neden oluyor.

Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları ile hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgede kar yağışının belirli aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtilirken, olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

