Van-Bitlis Karayolunda Yoğun Kar Trafiği Aksatıyor

Doğu Anadolu'da ulaşımda zorluk

Van-Bitlis karayolunda etkili olan kar yağışı, trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Bitlis karayolu başta olmak üzere bölgede trafiğin aksamasına neden oluyor.

Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları ile hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgede kar yağışının belirli aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtilirken, olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kar yağışı Van-Bitlis yolunda etkili oluyor